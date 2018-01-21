الخارجية الفرنسية: مجلس الأمن الدولى سيبحث غدا الوضع فى سوريا

الخارجية الفرنسية: مجلس الأمن الدولى سيبحث غدا الوضع فى سورياالأحد، 21 يناير 2018 07:54 م
عفرين
رويترز
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قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان على تويتر اليوم الأحد، إن مجلس الأمن الدولى سيعقد مباحثات بشأن الوضع في سوريا غدا الاثنين.
وأضاف أن فرنسا ستدعو لتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية.
وكان لودريان قال في وقت سابق اليوم إن فرنسا دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن سوريا في أعقاب توغل تركي في منطقة عفرين بشمال سوريا.
وذكر لو دريان أن فرنسا تدين قصف الحكومة السورية العشوائى لمحافظة إدلب وتطالب بالسماح فورا بدخول المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية حيث يعيش 400 ألف مدني في وضع خطير.
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