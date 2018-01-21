الخارجية الفرنسية: مجلس الأمن الدولى سيبحث غدا الوضع فى سوريا

وأضاف أن فرنسا ستدعو لتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية.

وكان لودريان قال في وقت سابق اليوم إن فرنسا دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن سوريا في أعقاب توغل تركي في منطقة عفرين بشمال سوريا.

وذكر لو دريان أن فرنسا تدين قصف الحكومة السورية العشوائى لمحافظة إدلب وتطالب بالسماح فورا بدخول المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية حيث يعيش 400 ألف مدني في وضع خطير.