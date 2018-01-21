الخارجية التركية: كل من يعارض عملية عفرين يأخذ جانب الإرهابيين

الخارجية التركية: كل من يعارض عملية عفرين يأخذ جانب الإرهابيينالأحد، 21 يناير 2018 04:10 م
وزير الخارجية التركى بن على يلدريم
رويترز
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قال وزير الخارجية التركى، اليوم الأحد، إن كل من يعارض العملية التركية فى عفرين يأخذ جانب الإرهابيين.
وأعلن الجيش التركى أن طائراته الحربية قصفت 45 هدفا فى منطقة عفرين السورية اليوم الأحد بينما توغلت قواته البرية فى المنطقة فى إطار "عملية غصن الزيتون" التى تستهدف فصيلا كرديا تسانده الولايات المتحدة.
وأضافت القوات المسلحة التركية فى بيان أن 32 طائرة حربية نفذت الضربات الجوية التى استهدفت أماكن إيواء ومخابئ ومستودعات ذخيرة وأسلحة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.
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