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الأحد، 21 يناير 2018 07:47 م
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الحزب الاشتراكى الديموقراطى الألمانى: نوافق على مبدأ تشكيل ائتلاف مع ميركل

الأحد، 21 يناير 2018 05:36 م
الحزب الاشتراكى الديموقراطى الألمانى: نوافق على مبدأ تشكيل ائتلاف مع ميركل المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل


أ ف ب
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وافق الحزب الاشتراكى الديموقراطى الألمانى الأحد، بغالبية ضئيلة على بدء مفاوضات رسمية مع المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل لتشكيل ائتلاف حكومى.

ومن أصل 642 مندوبا للحزب اجتمعوا فى بون، وافق 362 على بدء هذه المفاوضات التى يتوقع أن تنهى الأزمة السياسية التى تشهدها ألمانيا منذ الانتخابات التشريعية فى سبتمبر الماضى.  

وأفادت هيئة الإذاعة الألمانية، أنه سيتم تحديد المصير السياسى للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم، بعد مرور 4 أشهر من الانتخابات الاتحادية.

وذكرت مصادر إعلامية ألمانية، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تكافح من أجل الحفاظ على منصبها السياسى بعد أن فشلت فى تشكيل حكومة ائتلاف سياسى بين رؤساء الاحزاب الثلاثة فى أعقاب الانتخابات الألمانية التى أجريت فى سبتمبر الماضى.


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