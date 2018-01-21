الجيل الثالث للهواتف النقالة ينطلق فى الضفة الغربية الثلاثاء المقبل





رام الله (أ ف ب)

قال مسئول فى وزارة الاتصالات الفلسطينية، إن العمل سيبدأ الثلاثاء المقبل بنظام الجيل الثالث من الاتصالات اللاسلكية للهواتف النقالة (جى3) فى الضفة الغربية المحتلة، بعد رفض إسرائيل مطالبات فلسطينية بذلك طيلة 12 عاما.

ولن تشمل هذه الخدمة قطاع غزة، بسبب عدم سماح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بإدخال المعدات اللازمة إلى القطاع.

وقال وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سليمان الزهيرى لوكالة فرانس برس الاحد ان "كافة الامور جاهزة وتركنا لشركات الهواتف النقالة اختيار الوقت الملائم، والذى أعلنوا انه سيكون صباح الثلاثاء".

وتخوض السلطة الفلسطينية مفاوضات مع الجانب الإسرائيلى منذ أكثر من 10 سنوات بشأن السماح لها بإطلاق هذه الخدمة.

وقال الزهيرى "صحيح إننا سنطلق هذه الخدمة، وهو بحد ذاته إنجاز كبير، غير أننا ننطلق بعد تأخر دام 12 عاما".

وأضاف الزهيرى "يوم الثلاثاء ستبدأ الشركات تشغيل النظام رسميا، إلا إذا حدثت ظروف خارجة عن إرادتنا".

وبشأن قطاع غزة المحاصر، قال الزهيرى إن كافة المعدات اللازمة موجودة لدى الشركة وتنتظر موافقة إسرائيلية لإدخالها إلى القطاع.

وأضاف الزهيرى "نحن نعمل بتوجيه من الحكومة على حشد ضغط على إسرائيل للموافقة على السماح لنا بالعمل فى قطاع غزة".

وبدأت شركتا الهواتف النقالة "جوال" و"الوطنية" وهما الوحيدتان فى الأراضى الفلسطينية فترة تجريبية للخدمة التى وفرتها لمشتركين محددين وبشكل مجانى منذ 3 أيام.

ونشرت الشركتان إعلانات ترويجية فى الصحف المحلية وعلى الأنترنت عن انطلاق الخدمة الثلاثاء المقبل.

وقالت مصادر فلسطينية، طلبت عدم ذكر اسمها، إن انطلاق الخدمة رسميا يتوقف على ما تقرره إسرائيل صبيحة يوم الثلاثاء، حيث أن الأمر لا زال مرهونا بآخر إجراء اسرائيلى يتمثل فى فتح آخر مفتاح للخدمة.

غير أن الزهيرى أوضح أن شركة الاتصالات العالمية " أريكسون" التى تتولى عملية إدارة الاتصالات بين شركات الهواتف النقالة، جاهزة للسماح للشركات الفلسطينية ببدء العمل.

وتعمل فى الاراضى الفلسطينية شركات هواتف نقالة إسرائيلية تقدم خدمة الاتصال الإلكترونى للفلسطينيين فى حين تأمل شركة الاتصالات الفلسطينية وبالسيطرة على السوق الفلسطينى عند إطلاق خدمة الجيل الثالث "من خلال منتج فلسطينى وليس اسرائيلياً"، كما اوضح الزهيرى.

واعتبر الزهيرى أن من ضمن الفوائد التى ستقدمها خدمة "جى3" للاقتصاد الفلسطينى أنها سترفع الدخل القومى بما نسبته 2-3 %.