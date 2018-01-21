video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 21 يناير 2018 05:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى الحر: 25 ألف مقاتل شاركوا بالعملية العسكرية التركية فى سوريا

الأحد، 21 يناير 2018 03:38 م
الجيش السورى الحر: 25 ألف مقاتل شاركوا بالعملية العسكرية التركية فى سوريا الجيش السورى الحر


رويترز
إضافة تعليق

قال قائد بغرفة عمليات الجيش السورى الحر، اليوم الأحد، إن نحو 25 ألف من قواته يشاركون فى العملية العسكرية التركية بشمال سوريا. 
 
وأوضح قائد بالجيش أن المقاتلون لا يعتزمون دخول مدينة عفرين ولكن فقط محاصرتها وإرغام وحدات حماية الشعب الكردية على المغادرة، مؤكدا أن الأولوية  لاستعادة السيطرة على تل رفعت وسلسلة من القرى العربية جنوب شرقى عفرين، حيث كان الأكراد سيطروا عليها قبل عامين. 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأسد يدين هجوم تركيا على عفرين ويتهمها بدعم الإرهاب

أردوغان يحذر المعارضة الموالية للأكراد من الاحتجاج على عملية عفرين

تركيا

سوريا

اخبار تركيا

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
السيسي: تنفيذ المناطق اللوجستية مش "ترف".. ولكن لتوصيل السلع بتكلفة مناسبة

السيسي: تنفيذ المناطق اللوجستية مش "ترف".. ولكن لتوصيل السلع بتكلفة مناسبة

المجتمعات العمرانية: جدول لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعى حتى سبتمبر 2018

المجتمعات العمرانية: جدول لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعى حتى سبتمبر 2018

مباحثات السيسي مع نائب دونالد ترامب تتصدر عناوين الصحف العالمية.. الأسوشيتدبرس: مايك بنس يصف اللقاء بالمثمر.. ويؤكد: قضية السلام أبرز المحاور.. والرئيس المصرى حث على مشاركة أكبر فى محاربة الإرهاب

مباحثات السيسي مع نائب دونالد ترامب تتصدر عناوين الصحف العالمية.. الأسوشيتدبرس: مايك بنس يصف اللقاء بالمثمر.. ويؤكد: قضية السلام أبرز المحاور.. والرئيس المصرى حث على مشاركة أكبر فى محاربة الإرهاب

قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. مشروع مجمد فى أدراج الكنيسة.. متضررون: أعمارنا تضيع فى زيجات فاشلة.. محامى "الأرثوذكس": الأحداث الإرهابية حالت دون اجتماع رؤساء الطوائف.. هانى عزت: اختلاف الشرائع المانع الأكبر

قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. مشروع مجمد فى أدراج الكنيسة.. متضررون: أعمارنا تضيع فى زيجات فاشلة.. محامى "الأرثوذكس": الأحداث الإرهابية حالت دون اجتماع رؤساء الطوائف.. هانى عزت: اختلاف الشرائع المانع الأكبر

إيهاب جلال يجدد الثقة فى الونش ومحمود علاء أمام المصرى

إيهاب جلال يجدد الثقة فى الونش ومحمود علاء أمام المصرى

الشياكة بساطة.. 10 فساتين من دولاب ياسمين صبرى اختارى منها لمناسباتك المختلفة

الشياكة بساطة.. 10 فساتين من دولاب ياسمين صبرى اختارى منها لمناسباتك المختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة