الجيش السورى الحر: 25 ألف مقاتل شاركوا بالعملية العسكرية التركية فى سوريا

الجيش السورى الحر: 25 ألف مقاتل شاركوا بالعملية العسكرية التركية فى سورياالأحد، 21 يناير 2018 03:38 م
الجيش السورى الحر
رويترز
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قال قائد بغرفة عمليات الجيش السورى الحر، اليوم الأحد، إن نحو 25 ألف من قواته يشاركون فى العملية العسكرية التركية بشمال سوريا.
وأوضح قائد بالجيش أن المقاتلون لا يعتزمون دخول مدينة عفرين ولكن فقط محاصرتها وإرغام وحدات حماية الشعب الكردية على المغادرة، مؤكدا أن الأولوية لاستعادة السيطرة على تل رفعت وسلسلة من القرى العربية جنوب شرقى عفرين، حيث كان الأكراد سيطروا عليها قبل عامين.
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