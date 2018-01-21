الجيش التركى: 32 طائرة حربية قصفت 45 هدفا بعملية "غصن الزيتون" بعفرين

الجيش التركى: 32 طائرة حربية قصفت 45 هدفا بعملية "غصن الزيتون" بعفرينالأحد، 21 يناير 2018 03:48 م
عفرين
رويترز
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قال الجيش التركى إن طائراته الحربية قصفت 45 هدفا فى منطقة عفرين السورية اليوم الأحد بينما توغلت قواته البرية فى المنطقة فى إطار "عملية غصن الزيتون" التى تستهدف فصيلا كرديا تسانده الولايات المتحدة.
وأضافت القوات المسلحة التركية فى بيان أن 32 طائرة حربية نفذت الضربات الجوية التى استهدفت أماكن إيواء ومخابئ ومستودعات ذخيرة وأسلحة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.
وحذر الرئيس التركى رجب طيب إردوغان مؤيدى المعارضة التركية الموالية للأكراد من الاحتجاج على العملية العسكرية فى شمال سوريا قائلا إن قوات الأمن ستتدخل إذا تظاهروا.
وأضاف مشيرا إلى أعضاء ثانى أكبر حزب في البرلمان وهو حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد "لتعلموا أنه أينما ذهبتم في الشوارع ستكون قوات الأمن في أعقابكم".
وقال أردوغان " بعض حلفائنا زودوا وحدات حماية الشعب الكردية بألفي طائرة وخمسة آلاف شاحنة تحوي أسلحة وذخيرة"، مشيرا إلى انه يهدف إلى إعادة 3.5 مليون لاجئ سورى فى تركيا إلى بلادهم.
وأضاف الرئيس التركى قائلا"سنقضى على حزب العمال الكردستانى وحزب الاتحاد الديمقراطى ووحدات حماية الشعب الكردية بحيث لا يتبقى منهم أحد".
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