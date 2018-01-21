الجيش التركى: 32 طائرة حربية قصفت 45 هدفا بعملية "غصن الزيتون" بعفرين

وقال أردوغان " بعض حلفائنا زودوا وحدات حماية الشعب الكردية بألفي طائرة وخمسة آلاف شاحنة تحوي أسلحة وذخيرة"، مشيرا إلى انه يهدف إلى إعادة 3.5 مليون لاجئ سورى فى تركيا إلى بلادهم.

وأضاف الرئيس التركى قائلا"سنقضى على حزب العمال الكردستانى وحزب الاتحاد الديمقراطى ووحدات حماية الشعب الكردية بحيث لا يتبقى منهم أحد".