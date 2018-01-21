"الجنايات" تستكمل اليوم محاكمة مدير بنك وموظف لاستيلائهما على 17 مليون جنيه

"الجنايات" تستكمل اليوم محاكمة مدير بنك وموظف لاستيلائهما على 17 مليون جنيهالأحد، 21 يناير 2018 02:00 ص
قفص المحكمة
كتب عبد الله محمود
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تواصل الدائرة 19 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، محاكمة "أشرف.ع"، مدير الائتمان ببنك مصر رومانيا، وموظف بتهمة الاستيلاء على 17 مليون جنيه من أموال عميل بالبنك.
وتشير تفاصيل القضية إلى اتفاق المتهم الأول بصفته مدير الائتمان بالبنك، والمتهم الثانى، على الحصول على المبلغ سالف الذكر خلال 2003، وتم تسهيل الاستيلاء على المبلغ من خلال 3 شيكات تم صرفها بشكل غير قانونى من حساب أحد عملاء البنك.
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