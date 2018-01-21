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الجزائر ونيجيريا يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات والتنسيق المشترك إفريقيا ودوليا

الأحد، 21 يناير 2018 02:10 ص
الجزائر ونيجيريا يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات والتنسيق المشترك إفريقيا ودوليا عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية الجزائرى


الجزائر أ ش أ
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أكدت الجزائر ونيجيريا، أهمية إعادة إحياء وتعزيز العلاقات الثنائية، وتكثيف تعاونهما فى مختلف المجالات، وذلك فى إطار المباحثات التى جمعت، السبت، بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية الجزائرى عبد القادر مساهل ونظيره النيجيرى جيوفرى أونياما.

وأعرب أونياما- حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية - عن سعادة بلاده كثيرا بتعزيز العلاقات على كافة الأصعدة، لاسيما فى مجال الأمن والاقتصاد والتعمير.. داعيا إلى إعادة تفعيل اللجنة الثنائية العليا للتعاون بين البلدين.

وأضاف الوزير النيجيرى أنه سيتم إطلاع كل من رئيسى البلدين على إمكانية إعادة تنظيم بنية هذه اللجنة المشتركة؛ من أجل تحقيق المزيد من التقارب وإرساء تعاون "رابح".. موضحا أن لقاءه مع نظيره الجزائرى تمحور حول التشاور السياسى بين البلدين على المستوى القارى والدولى من أجل اتخاذ "مواقف مشتركة" سواء ضمن الاتحاد الإفريقى أو الأمم المتحدة، كما تم التطرق أيضا للقضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب بالنظر لكون البلدين يواجهان هذه الظاهرة التى تستلزم تبادل التجارب والتعاون.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أضاف الوزير النيجيرى أن المباحثات سمحت ببحث مشاريع أنبوب الغاز والطريق العابر للصحراء والألياف البصرية التى من شأنها أن تربط البلدين.. معتبرا أنها "بالغة الأهمية" بالنسبة لتعزيز التعاون الثنائى والتى تندرج فى إطار رؤية إفريقية أكثر تكاملا وتطورا.

من جانبه، أكد مساهل أن لقاءه مع نظيره النيجيرى كان مثمرا وفى غاية الأهمية؛ حيث سمح للطرفين بإجراء تقييم واسع للتعاون الثنائي.. مضيفا أنه تم استعراض كافة مجالات التعاون لاسيما الجوانب القانونية، حيث يوجد أكثر من 20 اتفاقا يربط البلدين، وحان الوقت لتفعيل كل ما تقرر من قبل رؤساء دول البلدين.


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