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الأحد، 21 يناير 2018 02:28 م
خالد صلاح
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التعليم تعقد اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين

الأحد، 21 يناير 2018 01:31 م
التعليم تعقد اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين


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حضر الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين برئاسة المهندس أحمد كمال أحمد، بحضور الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية المدير التنفيذى للمجلس، وعادل عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية أمين المجلس، ولفيف من أعضاء المجلس؛ بديوان عام الوزارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تفعيل وتنشيط خطط الأنشطة التربوية خلال إجازة نصف العام الدراسى؛ لترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب، واستعداد الوزارة لاستقبال الدراسة فى النصف الثانى من العام الدراسى 2017/2018 (منهج/ معلم/ مدرسة/ طالب)، بالإضافة إلى التوجيه بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة التى تتم بالمدارس قبل استئناف الدراسة.

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على البرنامج المقدم من الدكتور رسمى عبد الملك، عضو المجلس ورئيس لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية الذى يتضمن، البرنامج التدريبي لأعضاء المجالس بجميع المحافظات، الخاص بالمساندة التربوية للآباء والمعلمين فى تربية الأبناء لمواجهة تحديات العصر، وهو البرنامج الذى تم عرضه فى لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية، وتفعيل أنشطة جماعات أصدقاء بيت العائلة بجميع مدارس مصر.

وفى نفس السياق تم الاتفاق على عدة مقترحات كان من أهمها، مناقشة تنفيذ برنامج المساندة الوالدية من خلال الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية (التربية الاجتماعية)، وتقييم تجربة امتحانات الصف السادس الابتدائى الجديد، وضم رؤساء القطاعات لعضوية المجلس.

وكذا تدعيم  التعاون بين المجلس وبيت العائلة المصرية، ودراسة إصدار قرار ينظم عمل المجلس من مجلس الوزراء، والاهتمام بالبرامج الوقائية خاصة بالمحافظات السياحية، بالإضافة إلى ضرورة عقد المؤتمر السنوى لمجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية.


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