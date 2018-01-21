"التايمز": السياسى نايجل فراج يبحث تدشين حزب انفصالى جديد فى بريطانيا





لندن أ ش أ

رصدت صحيفة "التايمز" البريطانية انغماس السياسى نايجل فراج فى محادثات بشأن العودة لواجهة المشهد السياسى البريطاني.

وأوضحت الصحيفة، على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد، أن فراج ينظر فى تدشين حركة جديدة مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكسيت)، فى حال إرغام قائد حزب استقلال المملكة المتحدة هنرى بولتون على الاستقالة.

ونوهت "التايمز" عن أن فراج قد تحدث إلى أصدقاء، بينهم داعمه المالى آرون بانكس، عن تشكيل حزب انفصالى جديد، إذا خسر هنرى بولتون تصويتا على الثقة مزمعا إجراؤه اليوم، فى اجتماع خاص للجنة التنفيذية الوطنية لحزب استقلال المملكة المتحدة.

وكشفت الصحيفة عن أن كلا من فراج وداعمه المالى بانكس اجتمعا على العشاء لمناقشة الخطط بشأن الحزب الجديد يوم 11 من يناير الجاري، بعد أيام قليلة من بدء اللجنة تحقيقا حول حياة بولتون الخاصة.

ويواجه بولتون اتهامات بالعنصرية بعد وصفه الممثلة ميجان ماركل، خطيبة الأمير هارى تشارلز، بأنها "أمريكية سوداء" ستلطخ الأسرة الملكية.

وأكد فراج أن فُرَص عودته قائدا لحزب استقلال المملكة المتحدة "معدومة"، غير أنه مدعوّ لأن يكون رئيسا للحركة الجديدة، حيث إن بانكس مرشح لأن يكون رئيس مجلس إدارتها، كما أن ريتشارد تايس، وهو مطور عقارى ورئيس مجلس إدارة مشارك لمجموعة (الخروج يعنى الخروج)، مرشح أيضا لتوّلى دور فى الحركة الجديدة.

وكان فراج قد أعلن استقالته من زعامة حزب الاستقلال البريطانى عقب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه "حقق طموحاته السياسية ولم يعد هناك ما يمكن تحقيقه".