البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانبالأحد، 21 يناير 2018 12:09 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، باستثناء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.05%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.31%.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.10%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.11%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12%.
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