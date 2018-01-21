البورصة تنهى تعاملات جلسة بداية الأسبوع بتراجع جماعى لكافة المؤشرات





كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعا بضغوط بيعية من المؤسسات المصرية والعربية، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 866.051 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 18.3 مليون جنيه، 110.6 مليون جنيه، 31.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 95.4 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 62.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 15339 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.63% عند مستوى 2726 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 15029 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 848 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2023 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 529 نقطة.

وارتفعت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 108 شركة، ولم تتغير 26 شركة.