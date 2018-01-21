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الأحد، 21 يناير 2018 04:33 م
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البورصة تعلق كافة العروض المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على ليفت سلاب

الأحد، 21 يناير 2018 11:02 ص
البورصة تعلق كافة العروض المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على ليفت سلاب محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية المصرية لتطوير صناعة البناء "ليفت سلاب" خلال جلسة تداول اليوم الأحد.
 
كما قررت إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم وهى الملتقى العربى للاستثمارات، الإسكندرية للخدمات الطبية، المصرية لتطوير صناعة البناء، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.
 
 
 

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