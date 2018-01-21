البابا تواضروس يلتقى لجنة الإعداد للاحتفال بمئوية مدارس الأحد بالإسكندرية

اجتمع قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، مع لجنة الإعداد للاحتفال بمئوية مدارس الأحد بالإسكندرية بحضور نيافة الأنبا باڤلى الأسقف العام لقطاع المنتزه والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية والقمص رويس مرقس وكيل البطريركية والقس أنجيلوس اسحق سكرتير قداسة البابا.

واستمع قداسة البابا إلى شرح أعضاء اللجنة لفكرة الاحتفال بمرور 100عام على بداية مدارس الأحد فى الإسكندرية والتى تشمل توثيق القرن الماضى وتطوير منظومة مدارس الأحد فى الكنيسة وبارك قداسته الفكرة وشجع أعضاء اللجنة.