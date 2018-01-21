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الادعاء الفرنسى يوجه تهمة الإرهاب لشخص عثر فى منزله على مواد لصناعة المتفجرات

الأحد، 21 يناير 2018 01:07 ص
الادعاء الفرنسى يوجه تهمة الإرهاب لشخص عثر فى منزله على مواد لصناعة المتفجرات عناصر من الشرطة الفرنسية


باريس أ ش أ
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وجه الادعاء الفرنسي، تهمة الانتماء لمجموعة إرهابية لأحد الأشخاص بايع داعش فى تسجيل فيديو، وعثر فى منزله على مواد تدخل فى صناعة المتفجرات.

وذكر مصدر قضائى فرنسي، السبت، أن الشخص الذى تم القبض عليه (33 عاما) - الذى يشتبه بتحضيره هجوم إرهابي- غير معروف لدى الأجهزة الأمنية، واُعتقل الثلاثاء الماضى، فى منطقة "نيم" جنوبى فرنسا من قبل الإدارة العامة للأمن الداخلى (الاستخبارات الداخلية).

وأضاف أنه لم يتم تحديد الأماكن التى شكلت أهدافا محتملة للمشتبه به، والذى أبدى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغبته فى الحصول على سلاح و تبنى خطابا متطرفا.

وتعد هذه أول عملية إرهابية محتملة تحبطها الشرطة الفرنسية، بالإضافة إلى 20 هجوما آخر تم إفشاله خلال عام 2017، بحسب وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب.


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فرنسا

أخبار فرنسا

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مواد لصناعة المتفجرات



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