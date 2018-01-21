الاختبار الأكاديمى للغة الإنجليزية بديلاً لـ "التوفل" فى جامعة بنى سويف





بنى سويف أيمن لطفى

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، على أن الاختبار الأكاديمى للغة الإنجليزية بمركز اللغات والترجمة بالجامعة أصبح بديلاً عن اختبار التوفل كشرط للتسجيل للحصول على درجة الماجيستير والدكتوراه، تخفيفًا للأعباء المالية على الباحثين.

وأكد حسن فى بيان اليوم، أن المركز سينظم دورات تدريبية يدرس فيها الباحث ما يعادل 36 ساعة تدريبية مقسمة على اربعة اسابيع بمعدل ثلاثة أيام اسبوعيا لإكسابه المهارات اللغوية الاساسية لاجتياز الاختبار الاكاديمى والذى يتطلب حصول الباحث على نسبة 75% من الدرجة الكلية للاختبار للكليات العملية والكليات الدارسة باللغة الانجليزية و65% للكليات النظرية.

يذكر أن الدكتور هشام عبد العزيز مدير مركز اللغات والترجمة بالجامعة شرح كافة انشطة المركز خلال السيمنار الذى عقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة والتى تشمل دورات لغة ومحادثة، وكتابة أكاديمية ودورات توفل وايلتس، ومبادئ اللغة الإنجليزية، إضافة إلى الدورات المتخصصة للعاملين بالجامعة وأبنائهم، وخدمتى التحقيق اللغوى للأبحاث العلمية والترجمة.