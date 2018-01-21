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الاحتلال الإسرائيلى يبعد حارسا بالمسجد الأقصى 15 يوما

الأحد، 21 يناير 2018 08:26 م
الاحتلال الإسرائيلى يبعد حارسا بالمسجد الأقصى 15 يوما باحات المسجد الأقصى


رام الله أ ش أ
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سلّمت سلطات الاحتلال الاسرائيلى مساء اليوم، حارس المسجد الأقصى خليل الترهونى قراراً ، قبل الإفراج عنه ، يقضى بإبعاده عن مكان عمله داخل المسجد المبارك لمدة 15 يوما.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت الحارس الترهونى من داخل المسجد الأقصى دون أسباب.


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الاحتلال الإسرائيلى

الاحتلال

المسجد الأقصى



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