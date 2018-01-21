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الإحصاء: 64.6% نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء عام 2016

الأحد، 21 يناير 2018 11:25 ص
الإحصاء: 64.6% نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء عام 2016 الجهـاز المــركزى للتعبئــة العامـــة والإحصـــاء


كتبت - هبة حسام
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أصــدر الجهـاز المــركزى للتعبئــة العامة والإحصاء اليوم النشرة السـنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمتاح للاســتهلاك من الســلع الزراعيــة عــام 2016، والتى أظهرت أن نسبــة الاكتفـاء الــذاتى من القمح بلغت 47.7% عــام 2016 ومتوسط نصيب الفرد 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم عام 2015 بانخفاض بلغت نسـبـته 2.3%.

 

وبلغــت نسبة الاكتفـاء الذاتى من الأرز 99.7% عــام 2016  ومتوسط نصيب الفـرد من الأرز 34.7 كجـم مقابــل 39.1 كجـم عــام 2015 بانخفاض بلغت نسـبـته 11.3%، نسبـة الاكتفاء الذاتى مــن الخضـروات 103.4% عام 2016 ومتوسط نصيـب الفرد 86.3 كجم مقابل 93.1 كجـم عـام 2015 بانخفاض بلغـت نسـبـته 7.3%.

 

وبلـغت نسبـة الاكتفـاء الذاتـى مـن الفـاكهة 98.4% عـام 2016 ومتوسـط نصيب الفـرد 62.6 كجم مقابـل 63.6 كجم عام 2015 بانخفاض بلغـت نسـبـته 1.6%، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحـوم الحمراء 64.6% عام 2016 ومتوسـط نصـيب الفـرد 9.6 كجم مقـابل 13.6 كجـم عـام 2015 بانخفاض بلغت نسـبته 29.4% وذلك لانخفـاض الإنتـاج والـواردات من لحـوم الأبقــار والجـاموس عـن العام السابق، وبلغت نسبـة الاكـتفاء الذاتـى من لحـوم الدواجـن والطـيور 93.7% عام 2016 ومتوسـط نصـيب الفــرد 10.1 كجم مقـابـل 10.7


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

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