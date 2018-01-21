الإحصاء: 64.6% نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء عام 2016





كتبت - هبة حسام

أصــدر الجهـاز المــركزى للتعبئــة العامة والإحصاء اليوم النشرة السـنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمتاح للاســتهلاك من الســلع الزراعيــة عــام 2016، والتى أظهرت أن نسبــة الاكتفـاء الــذاتى من القمح بلغت 47.7% عــام 2016 ومتوسط نصيب الفرد 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم عام 2015 بانخفاض بلغت نسـبـته 2.3%.

وبلغــت نسبة الاكتفـاء الذاتى من الأرز 99.7% عــام 2016 ومتوسط نصيب الفـرد من الأرز 34.7 كجـم مقابــل 39.1 كجـم عــام 2015 بانخفاض بلغت نسـبـته 11.3%، نسبـة الاكتفاء الذاتى مــن الخضـروات 103.4% عام 2016 ومتوسط نصيـب الفرد 86.3 كجم مقابل 93.1 كجـم عـام 2015 بانخفاض بلغـت نسـبـته 7.3%.

وبلـغت نسبـة الاكتفـاء الذاتـى مـن الفـاكهة 98.4% عـام 2016 ومتوسـط نصيب الفـرد 62.6 كجم مقابـل 63.6 كجم عام 2015 بانخفاض بلغـت نسـبـته 1.6%، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحـوم الحمراء 64.6% عام 2016 ومتوسـط نصـيب الفـرد 9.6 كجم مقـابل 13.6 كجـم عـام 2015 بانخفاض بلغت نسـبته 29.4% وذلك لانخفـاض الإنتـاج والـواردات من لحـوم الأبقــار والجـاموس عـن العام السابق، وبلغت نسبـة الاكـتفاء الذاتـى من لحـوم الدواجـن والطـيور 93.7% عام 2016 ومتوسـط نصـيب الفــرد 10.1 كجم مقـابـل 10.7.