الأنبا تواضروس يزور كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية اليوم





الإسكندرية - هناء أبو العز

يزور الأنبا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، والتى تخرج منها سنة 1975، بناء على طلبه، لاستعادة ذكرياته داخل الكلية، وسيتم تكريمه بحضور رئيس الجامعة، وعدد من النواب والقيادات التنفيذية.

وكان الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، قد كرم الأنبا تواضروس فى احتفالية الجامعة باليوبيل الماسى، باعتباره من أهم الرموز التى تخرجت من الكلية، وتحدث وقتها عن سنوات تعلمه فى كلية الصيدلة قائلًا: عشت فيها أجمل سنوات عمرى، وتعلمت منها الصبر وسماحة الأخلاق.

وأكد الأنبا تواضروس فى احتفالية اليوبيل الماسى بالشهر الماضى، "إن جامعة الإسكندرية بكل كلياتها ومعاهدها وأنشطتها لها دور فاعل جدا فى البحث العلمى والتواصل مع مختلف الجامعات بالخارج وهذا يدفع الجامعات الأخرى لعمل ذلك ويدفع عجلة التقدم بصورة عامة فى مصر والمستقبل الأفضل الذى نتماه جميعا لمصرنا الحبيبة وللجامعة إسهامات كبيرة فى تنوير وتنمية المجتمع".