الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية





كتبت إيمان حنا

قال الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مملكة البحرين حكومةً وشعباً لديها موقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية العادلة ومواصلة الدعم والعون للشعب الفلسطينى فى قضيته العادلة.

أضاف مصطفى السيد أنه استمرارا لمواقفنا الراسخة والداعمة للقضية الفلسطينية والمتضامنة مع جميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق آمال الشعب الفلسطينى بقيامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، أنشأت المؤسسة الخيرية الملكية، بدعم من الملك حمد بن عيسى والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مكتبة عامة فى القدس الشريف فى موقع مميز مطل على المسجد الأقصى وذلك ضمن سعى مملكة البحرين فى الحفاظ على هوية القدس الشريف ودعم الأشقاء الفلسطينيين.

كما حرصت البحرين ممثلة فى الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية على المشاركة فى مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس الذى نظمه الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين فى القاهرة خلال 17 و18 يناير بحضور لفيف من السياسيين ورجال الدين والمفكرين من 86 دولة عربية وإسلامية وهيئات ومنظمات دولية رفيعة المستوى.

وقد أكد المؤتمر خلال جلساته العديد على عروبة القدس وعدالة القضية الفلسطينية، وفى ختام أعماله أصدر المؤتمر بيانه الختامى الذى احاول على العديد من التوصيات التى تؤكد على أن القدس هى عاصمة دولة فلسطين الأبدية التى يجب العمل الجاد على إعلانها رسميًّا والاعتراف الدولى بها كما أن عروبة القدس أمر لا يقبل العبث أو التغيير وهى ثابتة تاريخيًّا منذ آلاف السنين كما اعتمد المؤتمر اقتراح الأزهر أن يكون عام 2018م عامًا للقدس الشريف.