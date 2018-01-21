الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 2,96 مليار دولار لليمن فى 2018





صنعاء (أ ف ب)

وجهت الأمم المتحدة الأحد، نداء للتبرع بهدف جمع 2,96 مليار دولار فى 2018 لتقديم مساعدة عاجلة إلى أكثر من 13 مليون شخص فى اليمن الغارق فى نزاع مسلح ويواجه "أسوأ أزمة انسانية" فى العالم.

وقال منسق الشئون الإنسانية لمنظمة الأمم المتحدة فى اليمن، جيمى مكجولدريك فى مؤتمر صحفى فى صنعاء إن المانحين قدموا فى 2017 حوالى 1,6 مليار دولار من أصل 2,34 مليار كان يحتاج إليها سكان البلد الفقير.

ويشهد اليمن نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وسقطت العاصمة صنعاء فى أيدى المتمردين الذين تتهمهم الرياض والحكومة المعترف بها دوليا بتلقى الدعم من إيران، فى سبتمبر 2014.

وكان تقرير لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للامم المتحدة أشار الأسبوع الماضى إلى أن نحو 22,2 مليون يمنى (76% من السكان) بحاجة إلى المساعدة بزيادة 1,5 مليون شخص خلال الأشهر الستة الماضية.

وتابع التقرير أن خطر حصول مجاعة فى تزايد اذ يعانى 8,4 ملايين شخص من الجوع فى مقابل 6,8 ملايين فى 2017. وتشمل هذا الارقام اكثر من نصف محافظات البلاد من بينها 72 منطقة من اصل 95 هى الاكثر تعرضا لخطر المجاعة.