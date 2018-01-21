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"الأعلى للإعلام" يقرر تأجيل محاضرات اليوم بدورة "الإعلاميين الاقتصاديين"

الأحد، 21 يناير 2018 01:43 م
"الأعلى للإعلام" يقرر تأجيل محاضرات اليوم بدورة "الإعلاميين الاقتصاديين" المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام


كتب محمد السيد
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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تأجيل محاضرات الدورة التدريبية حول "المفاهيم الاقتصادية للسياسات النقدية والاستثمارية والتمويلية" دورة الكاتب الصحفى سعيد سنبل، الذى كان من المقرر انعقادها ،اليوم الأحد، وذلك بسبب انتخابات شعبة المحررين الاقتصاديين لاختيار مجلس إدارة جديد، بمقر نقابة الصحفيين.

 

يذكر أن دورة الإعلاميين الاقتصاديين، تعقد بالمجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية ويشارك فيها ستون إعلاميًا من الصحفيين الاقتصاديين، ومقدمى ورؤساء تحرير البرامج الاقتصادية، ويحاضر فى الدورة مجموعة من كبار الخبراء الاقتصاديين، والإعلاميين، وخبراء البورصة المصرية.


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