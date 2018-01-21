"الأعلى للإعلام" يقرر تأجيل محاضرات اليوم بدورة "الإعلاميين الاقتصاديين"الأحد، 21 يناير 2018 01:43 م
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تأجيل محاضرات الدورة التدريبية حول "المفاهيم الاقتصادية للسياسات النقدية والاستثمارية والتمويلية" دورة الكاتب الصحفى سعيد سنبل، الذى كان من المقرر انعقادها ،اليوم الأحد، وذلك بسبب انتخابات شعبة المحررين الاقتصاديين لاختيار مجلس إدارة جديد، بمقر نقابة الصحفيين.
يذكر أن دورة الإعلاميين الاقتصاديين، تعقد بالمجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية ويشارك فيها ستون إعلاميًا من الصحفيين الاقتصاديين، ومقدمى ورؤساء تحرير البرامج الاقتصادية، ويحاضر فى الدورة مجموعة من كبار الخبراء الاقتصاديين، والإعلاميين، وخبراء البورصة المصرية.
إضافة تعليق
مباحثات السيسي مع نائب دونالد ترامب تتصدر عناوين الصحف العالمية.. الأسوشيتدبرس: مايك بنس يصف اللقاء بالمثمر.. ويؤكد: قضية السلام أبرز المحاور.. والرئيس المصرى حث على مشاركة أكبر فى محاربة الإرهاب
قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. مشروع مجمد فى أدراج الكنيسة.. متضررون: أعمارنا تضيع فى زيجات فاشلة.. محامى "الأرثوذكس": الأحداث الإرهابية حالت دون اجتماع رؤساء الطوائف.. هانى عزت: اختلاف الشرائع المانع الأكبر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة