video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 22 يناير 2018 02:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الأعلى للإعلام": لقاء مرتقب مع منتجى الدراما بغرفة صناعة السينما.. صور

الأحد، 21 يناير 2018 07:02 م
"الأعلى للإعلام": لقاء مرتقب مع منتجى الدراما بغرفة صناعة السينما.. صور لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام


كتب محمد السيد
إضافة تعليق

عقدت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا لها، اليوم الأحد، برئاسة المخرج محمد فاضل وبحضور كلا من عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية ونبيل الجوهرى سكرتير نقابة المهن السينمائية والدكتورة سوزان القلينى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والدكتورة هدى زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والناقدة خيرية البشلاوى والسيناريست عبد الرحيم كمال.

 

وناقشت اللجنة المحاور التى سيتم مناقشتها فى المائدة المستديرة لكتاب السيناريو والمخرجين للدراما التليفزيونية،واتفقت اللجنة على تعديل الموعد إلى يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2018 بدلا من يوم السبت 17 من فبراير حتى تتاح الفرصة لحضور أكبر عدد من المؤلفين والمخرجين بعيدا عن مواعيد التصوير على أن يكون المؤتمر الساعة 2 ظهرا حتى الساعة السابعة مساءا على جلستين يتخللها نصف ساعة استراحة.

 

كما اتفقت اللجنة على موعد لقاء مع منتجى الدراما التليفزيونية فى مقر غرفة صناعة السينما يوم الأربعاء القادم الموافق 24 يناير 2018 الساعة الواحدة وذلك بالتنسيق مع فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما.

 

واتفقت اللجنة مع عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية وعضو اللجنة بالتواصل مع الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة لاستطلاع رأيه حول الأعمال التى يتم تنفيذها الآن ولم تعرض على الرقابة للمصنفات الفنية وذلك تدعيما لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالاتفاق مع رؤساء القنوات الفضائية ورؤساء قنوات الدراما بعدم عرض أى عمل على الشاشات التى لم يحصل على موافقات رقابية فى جميع مراحل العمل وطبقا للقانون.

 
 
304d6d46-6150-4371-a89b-5beb7eea0099
 
b48f4983-07b1-4e42-a1ad-d6da2d8254ec
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لجنة الدراما بـ"الأعلى للاعلام" تجتمع اليوم للتحضير لمؤتمرها

المجلس الاعلى للاعلام

محمد فاضل

لجنة الدراما

اخبارمصر

الاعلى للاعلام



لا تفوتك
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة