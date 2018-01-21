"الأعلى للإعلام": لقاء مرتقب مع منتجى الدراما بغرفة صناعة السينما.. صور

كتب محمد السيد

عقدت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا لها، اليوم الأحد، برئاسة المخرج محمد فاضل وبحضور كلا من عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية ونبيل الجوهرى سكرتير نقابة المهن السينمائية والدكتورة سوزان القلينى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والدكتورة هدى زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والناقدة خيرية البشلاوى والسيناريست عبد الرحيم كمال.

وناقشت اللجنة المحاور التى سيتم مناقشتها فى المائدة المستديرة لكتاب السيناريو والمخرجين للدراما التليفزيونية،واتفقت اللجنة على تعديل الموعد إلى يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2018 بدلا من يوم السبت 17 من فبراير حتى تتاح الفرصة لحضور أكبر عدد من المؤلفين والمخرجين بعيدا عن مواعيد التصوير على أن يكون المؤتمر الساعة 2 ظهرا حتى الساعة السابعة مساءا على جلستين يتخللها نصف ساعة استراحة.

كما اتفقت اللجنة على موعد لقاء مع منتجى الدراما التليفزيونية فى مقر غرفة صناعة السينما يوم الأربعاء القادم الموافق 24 يناير 2018 الساعة الواحدة وذلك بالتنسيق مع فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما.

واتفقت اللجنة مع عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية وعضو اللجنة بالتواصل مع الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة لاستطلاع رأيه حول الأعمال التى يتم تنفيذها الآن ولم تعرض على الرقابة للمصنفات الفنية وذلك تدعيما لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالاتفاق مع رؤساء القنوات الفضائية ورؤساء قنوات الدراما بعدم عرض أى عمل على الشاشات التى لم يحصل على موافقات رقابية فى جميع مراحل العمل وطبقا للقانون.