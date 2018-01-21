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الأحد، 21 يناير 2018 05:37 م
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الأسد يدين هجوم تركيا على عفرين ويتهمها بدعم الإرهاب

الأحد، 21 يناير 2018 02:55 م
الأسد يدين هجوم تركيا على عفرين ويتهمها بدعم الإرهاب بشار الاسد


(أ ف ب)
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ندد الرئيس بشار الأسد الأحد، بالهجوم التركى على منطقة عفرين فى شمال سوريا، معتبراً اياه امتداداً لسياسة أنقرة فى دعم "التنظيمات الإرهابية" منذ اندلاع النزاع قبل نحو سنوات.

وقال الأسد خلال استقباله وفداً إيرانياً، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "سانا" العدوان التركى الغاشم على مدينة عفرين السورية لا يمكن فصله عن السياسة التى انتهجها النظام التركى منذ اليوم الأول للأزمة فى سوريا والتى بنيت أساساً على دعم الارهاب والتنظيمات الارهابية على اختلاف تسمياتها".  

من جانبه توقع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، انهاء الهجوم العسكرى الذى يشنه جيشه على قوات كردية فى منطقة عفرين فى شمال سوريا "فى وقت قريب"، بعد دخول قوات تركية برية إلى الأراضي السورية.

وقال أردوغان امام انصاره في محافظة بورصة شمال غرب تركيا "باذن الله ستنتهى هذه العملية خلال وقت قريب جدا"، بعدما اطلق الجيش التركى هجوما لطرد وحدات حماية الشعب الكردية التى تصنفها أنقرة "إرهابية"، من منطقة عفرين.


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