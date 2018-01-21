اشتباكات فى هندوراس إثر تظاهرات مناهضة لإعادة انتخاب الرئيس هيرنانديز





تيجوسيجالبا أ ش أ

أفادت تقارير إخبارية، باندلاع اشتباكات فى هندوراس، إثر قيام متظاهرين بقطع الطرقات فى العديد من المواقع احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن الشرطة فى هندوراس قولها ، :"إن أربعة شرطيين أصيبوا اليوم السبت أحدهم حالته خطيرة" - وأضافت الشبكة أن سبعة متظاهرين على الأقل اعتقلوا خلال تلك الأحداث، مشيرة إلى أن المعارضة تخطط لاستمرار الاحتجاج خلال قسم الرئيس فى 27 يناير الجاري.

وكان آلاف المتظاهرين احتشدوا فى هندوراس بقيادة زعيم المعارضة سلفادور نصر الله، احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز فى الانتخابات الأخيرة .

ووفقا لعمليات فرز الأصوات الرسمية، فاز هيرنانديز بنسبة 42.95%، مقابل 41.42% لنصر الله، واعترفت بعض الدول بفوز هيرنانديز أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية.