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الأحد، 21 يناير 2018 07:41 ص
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اشتباكات فى هندوراس إثر تظاهرات مناهضة لإعادة انتخاب الرئيس هيرنانديز

الأحد، 21 يناير 2018 01:42 ص
اشتباكات فى هندوراس إثر تظاهرات مناهضة لإعادة انتخاب الرئيس هيرنانديز جانب من العنف فى هندوراس


تيجوسيجالبا أ ش أ
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أفادت تقارير إخبارية، باندلاع اشتباكات فى هندوراس، إثر قيام متظاهرين بقطع الطرقات فى العديد من المواقع احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن الشرطة فى هندوراس قولها ، :"إن أربعة شرطيين أصيبوا اليوم السبت أحدهم حالته خطيرة" - وأضافت الشبكة أن سبعة متظاهرين على الأقل اعتقلوا خلال تلك الأحداث، مشيرة إلى أن المعارضة تخطط لاستمرار الاحتجاج خلال قسم الرئيس فى 27 يناير الجاري.

وكان آلاف المتظاهرين احتشدوا فى هندوراس بقيادة زعيم المعارضة سلفادور نصر الله، احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز فى الانتخابات الأخيرة .

ووفقا لعمليات فرز الأصوات الرسمية، فاز هيرنانديز بنسبة 42.95%، مقابل 41.42% لنصر الله، واعترفت بعض الدول بفوز هيرنانديز أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية.


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