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ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على فندق "انتركونتيننتال" بكابول لـ 40 قتيلا

الأحد، 21 يناير 2018 08:44 م
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على فندق "انتركونتيننتال" بكابول لـ 40 قتيلا الهجوم على الفندق بكابول


كابول أ ش أ
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أعلن مسئول بالحكومة الأفغانية، ارتفاع عدد ضحايا حادث اقتحام فندق "انتركونتيننتال" فى العاصمة كابول، أمس السبت، إلى أكثر من 40 قتيلا.

وقال المتحدث باسم الداخلية الأفغانية - حسبما نقلت عنه شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية - إنه تم إنقاذ 150 شخصا من الموجودين داخل الفندق ، من بينهم 41 من الأجانب.

وأوضحت الشبكة الأمريكية ، نقلا عن شهود عيان ، أن بعض نزلاء الفندق تمكنوا من النجاة عن طريق الهبوط من خلال مواسير الدفايات فى حين قامت قوات الأمن ، التى قتلت آخر مسلح بعد 13 ساعة من عملية الاقتحام ، بإنقاذ الآخرين.

وكانت حركة (طالبان) قد أعلنت مسئوليتها عن اقتحام الفندق الفاخر الذى يتردد عليه الأجانب وكبار الشخصيات الأفغانية، حيث كشفت الحركة المتمردة النقاب عن أنها خططت لتنفيذ هذه العملية يوم الخميس الماضي، غير أنها قررت تأجيلها ليوم أمس بسبب وجود حفل زفاف فى الموعد المقرر.

وكان ذات الفندق الفاخر قد تعرض لهجوم انتحارى مماثل عام 2011 أسفر عن مصرع 21 شخصا من بينهم 10 من المدنيين.


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ضحايا الهجوم

فندق انتركونتيننتال

كابول

40 قتيلا



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