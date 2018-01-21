إيران تدعو إلى إنهاء الهجوم التركى فى سوريا





رويترز

ذكرت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء، أن إيران دعت اليوم الأحد، إلى نهاية سريعة للهجوم التركى فى عفرين السورية وقالت إنه قد يساعد مجموعات "إرهابية".

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانى بهرام قاسمى قوله "تأمل إيران أن تنتهى تلك العملية على الفور لمنع تعميق الأزمة فى منطقة الحدود بين تركيا وسوريا، وجود أزمة مستمرة فى عفرين قد يعزز، الجماعات الإرهابية فى شمال سوريا".

ومن جانبه ندد الرئيس بشار الأسد بالهجوم على منطقة عفرين فى شمال سوريا، معتبراً اياه امتداداً لسياسة أنقرة فى دعم "التنظيمات الإرهابية" منذ اندلاع النزاع قبل نحو سنوات.

وقال الأسد خلال استقباله وفداً إيرانياً، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "سانا" العدوان التركى الغاشم على مدينة عفرين السورية لا يمكن فصله عن السياسة التى انتهجها النظام التركى منذ اليوم الأول للأزمة فى سوريا والتى بنيت أساساً على دعم الارهاب والتنظيمات الارهابية على اختلاف تسمياتها".