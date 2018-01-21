إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجويةالأحد، 21 يناير 2018 11:46 م
سفينة - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق
أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة العاشرة مساء، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التى بلغت 22 عقدة جنوبى، والضغط 1013 ملل بار، وارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار، وحالة البحر مضطربة، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .
إضافة تعليق
الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة
ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة