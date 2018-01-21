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إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

الأحد، 21 يناير 2018 11:46 م
إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية سفينة - أرشيفية


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة العاشرة مساء، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التى بلغت 22 عقدة جنوبى، والضغط 1013 ملل بار، وارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار، وحالة البحر مضطربة، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

 


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