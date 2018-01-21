إغلاق مزار تمثال الحرية فى نيويورك أمام السائحين





نيويورك (رويترز)

فوجئ السائحون الذين وصلوا، السبت، إلى متنزه باترى بمنطقة مانهاتن السفلى، على أمل اللحاق بمركب ينقلهم إلى تمثال الحرية فى ميناء نيويورك، بأن المزار المهم للغاية جرى إغلاقه بسبب وقف أنشطة الإدارة الأمريكية.

وأعلنت إدارة المتنزه الوطنى بعد ظهر أمس الجمعة، أنها ستغلق المزار التاريخى وجزيرة إيليس المجاورة أمام الزائرين إذا لم يتوصل الكونجرس إلى اتفاق تمويل بحلول منتصف ليلة أمس، لكن يبدو أن الرسالة لم تصل إلى الجميع.

وقالت أمبارو مينديز (17 عاما) وهى طالبة جاءت ضمن برنامج تبادل من الأرجنتين برفقة صديقتها إنها اشترت التذاكر عبر الإنترنت قبل أسبوع لزيارة التمثال والجزيرة.

وقالت صديقتها برونيلا بيتوروسو (16 عاما) "جئنا... لمشاهدة تمثال الحرية. وهذه (التجربة) ليست مثل أن نشاهده من هنا".

ولم يكن أى منهما على دراية بوقف أنشطة الحكومة. وعبرت مينديز عن استغرابها عندما شرح لها أحد المختصين مسألة وقف الأنشطة، وأضافت بيتورسو "لن نأتى إلى هنا مرة أخرى".