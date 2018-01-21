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الأحد، 21 يناير 2018 03:33 م
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إطلاق رصاص على مواطن فى المنيا بسبب علاقة عاطفية بين شاب وفتاة

الأحد، 21 يناير 2018 03:23 م
إطلاق رصاص على مواطن فى المنيا بسبب علاقة عاطفية بين شاب وفتاة جثة-أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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نجحت أجهزة الأمن فى كشف غموض واقعة إطلاق النيران على شخص فى أبوقرقاص وضبط مرتكبى الواقعة .

 

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا بإطلاق النيران تجاه "نصر ش.غ"، سائق، أثناء قيادته إحدى السيارات بمدخل قرية نزلة جريس فى أبوقرقاص أدى إلى إصابته بطلق نارى.

 

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن مرتكبى الواقعة "مينا.ف"، و"بشنودة ح" 21 سنة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام لسابقة وجود علاقة بين ابن المصاب وابنة شقيق المتهم الأول "المتوفاة منذ 3 أشهر" وهروبه من القرية إلى محافظة القاهرة وأنهما قاما برصد تحركات المصاب بالسيارة وأثناء وصوله لمدخل القرية أطلق الأول أعيرة نارية تجاهه وهربا، وأرشد الأول عن السلاح المستخدم "بندقية آلية - 2 خزنة - 20 طلقة من ذات العيار".

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .


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