إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بطريق إيتاى البارود بالبحيرة

إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بطريق إيتاى البارود بالبحيرةالأحد، 21 يناير 2018 11:45 م
حادث - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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أصيب 9 أشخاص فى حادث تصادم بطريق قليشات كوم حمادة بإيتاى بمحافظة البحيرة.
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود بحادث تصادم بطريق "قليشان-كوم حمادة" بدائرة المركز.
وبالفحص تبين حدوث تصادم "توك توك" وسيارة نقل وسيارة ميكروباص بطريق قليشان-كوم حمادة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود.
ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاى البارود العام لتلقى العلاج اللازم، وإزالة آثار الحادث، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.
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