video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 22 يناير 2018 03:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بطريق إيتاى البارود بالبحيرة

الأحد، 21 يناير 2018 11:45 م
إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بطريق إيتاى البارود بالبحيرة حادث - أرشيفية


البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق

أصيب 9 أشخاص فى حادث تصادم بطريق قليشات كوم حمادة بإيتاى بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود بحادث تصادم بطريق "قليشان-كوم حمادة" بدائرة المركز.

وبالفحص تبين حدوث تصادم "توك توك" وسيارة نقل وسيارة ميكروباص بطريق قليشان-كوم حمادة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود.

ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاى البارود العام لتلقى العلاج اللازم، وإزالة آثار الحادث، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور ..مدير أمن البحيرة يتفقد مركز تدريب الشرطة للوقوف على جاهزيته

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

مديرية أمن البحيرة

حوادث

إيتاى البارود



لا تفوتك
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة