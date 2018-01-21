video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 22 يناير 2018 03:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة مير بالقوصية

الأحد، 21 يناير 2018 08:34 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة مير بالقوصية غرق سيارة -أرشيفية


أسيوط - هيثم البدري
إضافة تعليق

أصيب 5 أشخاص منذ قليل، إثر انقلاب سيارتهم الملاكى التى كانوا يستقلونها بترعة طريق الدير بقرية مير التابعة لمركز القوصية بأسيوط.
 
وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من رئاسة مركز ومدينة القوصية يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكى وسقوطها بترعة قرية مير بطريق الدير التابع للمركز وإصابة الركاب.
 
وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف ومسئولى مجلس المدينة لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى القوصية المركزى وانتشال السيارة من الترعة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحرى حول أسباب الحادث.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص بعدما صدمته سيارة نقل بطريق أسيوط الزراعى فى أبو النمرس

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن اسيوط



لا تفوتك
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة