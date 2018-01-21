إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة مير بالقوصية





أسيوط - هيثم البدري

أصيب 5 أشخاص منذ قليل، إثر انقلاب سيارتهم الملاكى التى كانوا يستقلونها بترعة طريق الدير بقرية مير التابعة لمركز القوصية بأسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من رئاسة مركز ومدينة القوصية يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكى وسقوطها بترعة قرية مير بطريق الدير التابع للمركز وإصابة الركاب.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف ومسئولى مجلس المدينة لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى القوصية المركزى وانتشال السيارة من الترعة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحرى حول أسباب الحادث.