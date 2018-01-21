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إصابة 28 مواطنا بتسمم على متن مركب سياحى بالأقصر

الأحد، 21 يناير 2018 11:41 م
إصابة 28 مواطنا بتسمم على متن مركب سياحى بالأقصر إسعاف - أرشيفية


الأقصر - أحمد مرعى
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استقبلت مستشفيات الأقصر الدولى وأرمنت التخصصى 28 مواطنا أصيبوا بالتسمم فى مركب سياحى بمرسى العوامية، تم نقلهم جميعا للمستشفيات لتلقى العلاج، وجار التحقيق فى الواقعة وتقديم المتسببين فى التسمم للتحقيق.

 

وكشف مصدر بإسعاف الأقصر أن المصابين فى حالات التسمم بمركب "ل.س"، هم: "عصام.ك" 67 سنة، و"سعيد.أ" 64 سنة، و"هديل.ى” 16 سنة، و"ملك.و" 18 سنة، و"نهي.ع" 24 سنة، و"نانسي.ع" 24 سنة، و"أروي.ع" 30 سنة، و"سها.إ" 46 سنة، و"منة الله.م" 20 سنة، و"ياسمين.س" 17 سنة، و"لجين.ى” 14 سنة، و"بهية.خ" 66 سنة، و"إبتسام.خ" 65 سنة، و"علياء.ع" 6 سنوات، و"نهي.إ" 32 سنة، و"أمل.م" 52 سنة، و"نسمة.م" 25 سنة، و"عمرو.ع" 39 سنة، و"غادة.أ" 42 سنة، و"ماجد.م" 49 سنة، و"صفاء.ص" 49 سنة، و"دعاء.ع" 40 سنة، و"رانيا.خ" 43 سنة، و"رنا.ج" 28 سنة، و"عزة.م" 55 سنة، و"حسن.ع" 43 سنة، و"إلهام.م" 14 سنة، و"لمياء.أ" 25 سنة"، وتم نقل منهم 22 مصابا لمستسفى الأقصر الدولى، و6 مصابين لمستشفى أرمنت التخصصى، وجار متابعة الحالة الصحية للمصابين.


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