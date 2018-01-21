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إصابة عامل بجروح متفرقة بسبب خلافات الجيرة فى المنوفية

الأحد، 21 يناير 2018 06:33 م
إصابة عامل بجروح متفرقة بسبب خلافات الجيرة فى المنوفية مشاجرة - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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أصيب عامل بإصابات متفرقة، وتم نقله لمستشفى جراحات اليوم الواحد بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون " م ح م " 38 سنة عامل ومقيم قرية محلة سبك، دائرة المركز، مصابا بجرح قطعى بفروة الرأس، واشتباه نزيف بالمخ، واشتباه ما بعد الارتجاج، وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه وتم تحويله لمستشفى شبين الكوم الجامعى.

على الفور تم الانتقال وبسؤال " ج م " 55 سنة رقيب شرطة بأمن القاهرة شقيق المجنى عليه، أكد تعدى " ر ا م " 37 سنة، عاطل ومقيم بذات الناحية، على شقيقهما وأحدث إصابته لخلافات بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

تمكنت القوات من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقع لقيام المصاب بمحاولة التحرش جنسيًا بابنته " ر ر ا " وعمرها 8 سنوات، وبسؤال الأخيرة، أفادت بمضمون ما جاء بأقوال والدها، وبتوقيع الكشف الطبى على الطفلة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرة بها. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.


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