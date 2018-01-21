إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ7 أطفال فى تونس

إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ7 أطفال فى تونسالأحد، 21 يناير 2018 02:53 م
هجرة غير شرعية
أ ش أ
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تمكنت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطنى بتونس من ضبط 7 أطفال الليلة الماضية بميناء حلق الوادى التجارى، كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر للهجرة بشكل غير شرعى.
وصرحت مصادر مطلعة -حسبما ذكرت صحيفة الصريح التونسية اليوم الأحد- بأن عمر الأطفال يتراوح بين 12و16 عاما، والمفاجأة أن زعيم العملية كان طفلا لا يتجاوز عمره 13 عاما وله قريب يعمل فى الميناء.
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