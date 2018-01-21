إحالة قضية قتل ضابط شرطة لعاطل حاول تهريب متهم بأبو النمرس للاستئناف





كتب أحمد الجعفرى

أحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة، ملف التحقيقات فى واقعة قتل "أحمد.ع" ضابط شرطة برتبة نقيب، لعاطل يدعى "شريف.أ" 33 سنة، وذلك بعدما حاول المجنى عليه التعدى على الضابط بـ"مطواة"، فى محاولة من جانبه لتهريب أحد المتهمين فى قضايا مخدرات، لنيابة الاستئناف.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة، برئاسة المستشار محمد خالد مدير النيابة، أنه خرجت قوة أمنية من قسم شرطة أبو النمرس لضبط أحد المتهمين فى قضايا مخدرات، وهو "عصام. ا" 26 سنة، يقودها ضابط الشرطة "أحمد.ع"، وأنه فور تنفيذ أمر الضبط، وإيداع المتهم داخل سيارة الشرطة تمهيداً لترحيله لقسم الشرطة، فوجئت القوة بالمجنى عليه يهاجم السيارة فى محاولة لتهريب المتهم، مشهراً سلاح أبيض "مطواة" فى وجه ضابط الشرطة، محاولاً إيذائه.

وتابعت التحقيقات، أن ضابط الشرطة تفادى هجوم المجنى عليه، وتمكن من حماية نفسه، بعدها أطلق عدة طلقات نارية لتخويفه، أصابته إحداها ما أسفر عن وفاته متاثراً بجراحه، وتم نقله إلى المستشفى، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم ترحيل المتهم الثانى لقسم الشرطة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، جددها قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة 15 يوماً.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجنى عليه فى الواقعة، هو عم المتهم الذى حاول تهريبه، وأنه ضبط بحوزته مواد مخدرة فور ضبطه عبارة عن 71 قرصا مخدرا، فتم إرسالها إلى المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، وأنه سابق اتهامه فى عدة قضايا سرقات وحيازة سلاح أبيض، بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.