"أوقاف بنى سويف": إجراء الاختبارات الشفوية للمحفظات الثلاثاء المقبل

"أوقاف بنى سويف": إجراء الاختبارات الشفوية للمحفظات الثلاثاء المقبلالأحد، 21 يناير 2018 05:04 م
اختبار المحفظات الجدد - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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أكد الشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، بدء الاختبارات الشفوية فى مسابقة " المحفظات الجدد " الثلاثاء المقبل ، على مدى ثلاثة أيام، بمقر ديوان عام المديرية.
وأضاف أبوحطب فى بيان له اليوم قائلا، "إن المحافظات المرشحات لخوض الاختبارات الشفوية اجتزن الاختبارات التحريرية منذ شهرين، والمحفظات هن: "هاجر مصطفى حسن، وإيمان صلاح أحمد خليفة، وإيمان عبدالعظيم سيد حسن، وفاطمة أحمد عبدالحسيب، ووفاء شعبان عبدالعظيم، وسحر جمعة عبدالعظيم، وأسماء إبراهيم كامل، وإيمان شلبى يس عبدالحفيظ، وأسماء خالد طه عبدالعليم، وشهيرة أحمد إبراهيم محمد، وجهاد صلاح عبدالمنعم، وهدى فيصل إبراهيم .
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