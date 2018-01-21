أمين عام اتحاد الغرف العربية يستعرض غدا مناخ الاستثمار فى مصر





كتب مدحت وهبة

يعقد الدكتور خالد حنفى، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية غد الإثنين، مؤتمرا صحفيا بالاشتراك مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورؤوف زكى رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال، لعرض أجندة مؤتمر ملتقى مصر للاستثمار الذى سيعقد فى دورته الثالثة فى القاهرة من 3 إلى 4 فبراير المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتتضمن جلسات المؤتمر استعراض مناخ الاستثمار فى مصر، فى ظل القوانين واللوائح الجديدة وقصص النجاح لمستثمرين عرب وأجانب بمصر، كما سيتم عرض المشروعات القومية الكبرى ومنها محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وزراعة المليون ونصف مليون فدان، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.