أسعار العملات اليوم الأحد 21-1-2018 واستقرار سعر الدولار





كتبت- هبة حسام

تباينت أسعار العملات خلال تعاملات أول أيام الأسبوع المصرفى اليوم الأحد 21 -1-2018، بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار، حيث ارتفع سعر اليورو والجنيه الاسترلينى، فيما تراجع الدينار الكويتى، واستقر سعر كلا من الريال السعودى والدولار الأمريكى، وذلك مقارنة بختام تعاملات نهاية الأسبوع المصرفى الماضى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات اليوم الأحد، والتى جاءت كالتالى.



الدولار

أولا : سعر الدولار فى مصر



استقر سعر الدولار فى تعاملات اليوم الأحد، ومقارنة بختام تعاملات يوم الخميس الماضى، ثبت سعر العملة الأمريكية أمام المصرية، مسجلة 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى الآن.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.6580 جنيه للشراء

17.7580 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع



الجنيه المصرى اليوم

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.63 جنيه للشراء

17.73 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.63 جنيه للشراء

17.73 جنيه للبيع

ثانيا: سعر اليورو الأوروبى اليوم



سجل سعر اليورو ارتفاعاً مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم، مقارنة بسعر ختام تعاملات يوم الخميس الماضى، بالغاً سعره وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، 21.56 جنيه للشراء، و 21.82 للبيع .

ثالثا : سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام تعاملات يوم الخميس الماضى، بالغاً 24.42 جنيه للشراء 24.75 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

رابعا : سعر الدينار الكويتى



تراجع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام تعاملات يوم الخميس الماضى، مسجلا، 58.71 للشراء ، و 59.08 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى الآن.

خامسا : سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر الريال السعودى، عند سعر إغلاق نهاية الأسبوع المصرفى، يوم الخميس الماضى، بالغا 4.70 جنيه للشراء، 4.73 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى الآن.



الريال-السعودي

البنك الأهلى: 19مليار دولار حصيلة التنازلات عن العملات منذ تحرير سعر الصرف



ومن ناحية أخرى، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة مصرفه من التنازلات عن العملات الأجنبية من العملاء للبنك الأهلى ارتفعت إلى نحو 19 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن.

كان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة فى الحصول على النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.