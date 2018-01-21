أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 21 - 1 -2018





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 21-1-2018.

البورصة توقف التداول على 10 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسكندرية للخدمات الطبية، الملتقى العربى للاستثمارات، المصرية لتطوير صناعة البناء، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، الدلتا للتأمين، أورنج مصر للاتصالات، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، شركة مستشفى كليوباترا، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مستشفى النزهة الدولى.

البورصة تربح 4.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوع بضغوط بيعية من المؤسسات المصرية والعربية، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 866.051 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 18.3 مليون جنيه، 110.6 مليون جنيه، 31.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 95.4 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 62.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 15339 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.63% عند مستوى 2726 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 15029 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 848 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2023 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 529 نقطة.

وارتفعت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 108 شركة، ولم تتغير 26 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 83.18 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%

- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 20.06 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.20%

- المصرية لتطوير صناعة البناء بسعر إغلاق 9.29 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.52%

- الدلتا للتأمين بسعر إغلاق 18.91 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.38%

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بسعر إغلاق 8.96 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.66%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب البنك المصرى لتنمية الصادرات-1 بسعر إغلاق 0.55 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.06%

- الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 19.45 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.95%

- أورنج مصر للاتصالات بسعر إغلاق 34.83 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.08%

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 4.83 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8%

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 4.49 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.27%