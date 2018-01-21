أسطول حراسة تابع للبحرية الصينية يزور تونس

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أعلن، اليوم الأحد، فى تونس أن أسطول الحراسة الـ27 التابع للبحرية الصينية زار تونس لمدة خمسة أيام، من 16 إلى 20 يناير الجارى وهى المرة الثانية التى يقوم فيها هذا الأسطول بزيارة للبلاد.

ويتكون هذا الأسطول الذى أنهى مهمته فى خليج عدن (اليمن)، من مدمرة الصواريخ "هايكو" و فرقاطة الصواريخ "يويهيانج" وسفينة الإمدادات الشاملة "بحيرة شنغهاى".



كان فى استقباله بميناء حلق الوادى ممثلون عن الجيش الوطنى وسفيرة جمهورية الصين الشعبية فى تونس بيان يان هوا والملحق العسكرى الصينى وانج وى قانج إلى جانب ممثلين عن السفارة والشركات الصينية والطلاب الوافدين ومن الجالية الصينية.



وتم بالمناسبة تنظيم حفل استقبال على متن السفينة حضره عدد من العسكريين التونسيين وممثلون عن الأحزاب السياسية، وحوالى 30 شخصا من ممثلى البعثات الدبلوماسية فى تونس ومسؤولون فى عدد من الوزارات ومن بينها وزارة الشؤون الخارجية.



يذكر أن مهمة هذا الأسطول التى نفذها فى خليج عدن أطلق عليها "الحراسة البحرية ومكافحة القرصنة بخليج عدن"، وبعد إنهائها توجه الأسطول فى طريق عودته إلى الجزائر فى زيارة ودية ومنها إلى تونس، ومحطته القادمة ستكون المغرب، وفق السفارة الصينية.