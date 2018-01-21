أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 21-1-2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 21-1-2018، وجاءت أبرزها موافقة مجلس إدارة شركة أوراسكوم لتنمية مصر، على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية، بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى جنيه للسهم، وتحديد يوم الخميس الموافق 25 يناير، أجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

25 يناير إجازة بالبورصة

قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الخميس الموافق 25 يناير، إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحدالموافق 28 يناير.

وهذه هى ثالث جلسة تتعطل فيها البورصة، بمناسبة أعياد قومية ودينية خلال شهر يناير، إذ تعطلت يوم 1 يناير بمناسبة أجازة البنوك، ويوم عيد الميلاد المجيد.

تجزئة القيمة الاسمية لـ"أوراسكوم للفنادق"

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم لتنمية مصر، على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية، بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى جنيه للسهم، وذلك لزيادة قاعدة الملكية للسهم، وتخفيض القيمة السوقية ليصبح سعره مقبولا، وفى متناول أكبر عدد ممكن من صغار المساهمين، ودخول شرائح أخرى من المستثمرين فى الشركة.

وأضافت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الأحد، بالإضافة إلى ضخامة رأسمال الشركة وضآلة عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال ورغبة الشركة فى زيادة الأسهم الحالية، وزيادة عدد المساهمين الذين يحبذون التعامل على الأسهم منخفضة السعر، وذلك لتوزيع قاعدة الملكية لزيادة معدلات التداول على السهم.

إصدار موافقات تصوير الأفلام الأجنبية

أعلنت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، عن موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، على منح الشركة صلاحية إصدار موافقات تصوير الأفلام الأجنبية، جاء ذلك فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الأحد، حول نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة.

ووافق المجلس، على اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة لعام 2018، والتى قدرت إجمالى الربح 80 مليون جنيه العام الجارى مقابل 40 مليون جنيه العام الماضى، ووزعت مصادر الربح بين مدينة الإنتاج الإعلامى بقيمة 78 مليون جنيه، والأكاديمية الدولية لهندسة وعلوم الإعلام 2.3 مليون جنيه.

تعيين ممثل جديد بمجلس إدارة "أموك"

قالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، إنها تلقت خطابا من رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلى المصرى، بتعيين ماهيتاب معتصم عرابى مدير تنفيذى بقطاع الاستثمار بشركة الأهلى كابيتال القابضة، بمجلس الإدارة بدلا من خالد بدوى الذى تولى منصب وزير قطاع الأعمال العام.

وأضافت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الأحد بشأن اجتماع مجلس إدارتها، أنه تم استعراض مؤشرات أداء الشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 ديسمبر لعام 2017، وبلغ صافى الربح 745 مليون جنيه مقابل 545 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة زيادة 37%.

تعليق كافة العروض على ليفت سلاب

قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية المصرية لتطوير صناعة البناء "ليفت سلاب" خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

كما قررت إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم وهى الملتقى العربى للاستثمارات، الإسكندرية للخدمات الطبية، المصرية لتطوير صناعة البناء، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.