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أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 21-1-2018

الأحد، 21 يناير 2018 10:00 م
أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 21-1-2018 عمرو الجارحى وزير المالية


مصطفى عبد التواب
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شهد الاقتصاد المصرى، اليوم الأحد 21-1-2018، مجموعة من الاخبار، من بينها ختام تعاملات البورصة المصرية على تراجع لكافة المؤشرات، بالاضافة إلى إعلان المالية عن زيادة حجم الايرادات الضربية خلال النصف الاول من العام المالى الجارى، وفيما يلى اهم ما جاء من اخبار اقتصادية على مدار اليوم. 


البورصة تنهى تعاملات جلسة بداية الأسبوع بتراجع جماعى لكافة المؤشرات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعا بضغوط بيعية من المؤسسات المصرية والعربية، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 866.051 مليار جنيه.
 
وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 18.3 مليون جنيه، 110.6 مليون جنيه، 31.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 95.4 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 62.1 مليون جنيه، على التوالى.
 

المالية: 249 مليار جنيه حجم الإيرادات الضريبية خلال نصف العام المالى الحالى

 

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن إجمالى الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 62%، لتصل إلى 249 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه.

 

وأضاف المنير - خلال مؤتمر"السياسة الضريبية بين العدالة وتشجيع الاستثمار" الذى نظمته جمعية الضرائب المصرية، اليوم الأحد، أن حصيلة ضريبة الدخل بلغت 103 مليارات جنيه خلال النصف الأول بمعدل نمو 41% مقابل ذات الفترة من العام السابق عليه، فيما ارتفعت حصيلة القيمة المضافة إلى 121 مليار جنيه بمعدل نمو 83% .

 

كما زادت حصيلة الضريبة العقارية بنسبة 70%، لتبلغ 6ر1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، فيما شهدت الحصيلة الجمركية زيادة بمعدل 44% لتسجل 15 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى الحالى.

 

 

قال مسؤول فى الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الأحد، إن مصر جددت عقد شراء النفط الخام من العراق فى يناير الجارى لمدة عام.

كانت مصر توصلت إلى اتفاق مع العراق فى أبريل  2017 تبيع بموجبه بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام.


حماية المنافسة: إحالة 9 شركات بالمستلزمات الطبية للمحكمة الاقتصادية

قال جهاز حماية المنافسة في بيان له، إن النيابة العامة أصدرت قرارًا بإحالة تسعة من كبرى الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالقلب "صمامات ومؤكسدات" إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية؛ والتي سبق وأحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في 7 مارس 2017 إلى النيابة العامة، لثبوت مخالفتها للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة.
 
حيث قامت تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات السابق ذكرها، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015 - سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.
 

طارق الملا: 2017 شهد نقلة نوعية فى تاريخ صناعة البترول والغاز المصرى



أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن عام 2017 شهد نقلة نوعية فى تاريخ صناعة البترول والغاز المصرى، حيث تحقق خلاله قصص نجاح كبيرة فى كافة أنشطة البترول والغاز نتيجة سعى الحكومة الدائم فى التحرك نحو نظام السوق الحر للطاقة بإصلاحات اقتصادية جديدة، لافتاً أن قطاع  البترول يبدأ العام الجديد ولديه ثقة كبير فى البناء على تلك النجاحات مع الاستمرار فى تطوير قطاع البترول والغاز.
 
جاء ذلك خلال كلمته فى مؤتمر تكنولوجيا البحث والاستكشاف، بحضور قيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات المصرية والأجنبية العاملة فى مصر وعدد من الخبراء والمهتمين بصناعة البترول والغاز.
 

الإحصاء: 64.6% نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء عام 2016


أصــدر الجهـاز المــركزى للتعبئــة العامة والإحصاء اليوم النشرة السـنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمتاح للاســتهلاك من الســلع الزراعيــة عــام 2016، والتى أظهرت أن نسبــة الاكتفـاء الــذاتى من القمح بلغت 47.7% عــام 2016 ومتوسط نصيب الفرد 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم عام 2015 بانخفاض بلغت نسـبـته 2.3%.

 

وبلغــت نسبة الاكتفـاء الذاتى من الأرز 99.7% عــام 2016  ومتوسط نصيب الفـرد من الأرز 34.7 كجـم مقابــل 39.1 كجـم عــام 2015 بانخفاض بلغت نسـبـته 11.3%، نسبـة الاكتفاء الذاتى مــن الخضـروات 103.4% عام 2016 ومتوسط نصيـب الفرد 86.3 كجم مقابل 93.1 كجـم عـام 2015 بانخفاض بلغـت نسـبـته 7.3%.

 

البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر لروسيا إلى 97.6 مليون دولار


ارتفعت صادرات مصر لروسيا الاتحادية ودول الكومنولث المستقلة، لتصل إلى نحو 97.6 مليون دولار بنهاية الربع الرابع من السنة المالية الماضية، مقارنة بـ69.2 مليون دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالى 2015 – 2016، بارتفاع قدره نحو 28.4 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
 
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
 

صادرات الحاصلات الزراعية ترتفع 3 % وتسجل 2.2 مليار دولار خلال 2017

كشف المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ارتفاع صادرات القطاع 3 % لتسجل 2.2 مليار دولار خلال عام 2017 مقابل 2.1 مليار خلال نفس الفترة من 2016.

وقال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن صادرات القطاع ارتفعت خلال ديسمبر 2017 لتسجل 300 مليون دولار خلال هذا الشهر، مشيرا إلى صادرات الحاصلات الزراعية استحوذت على 10% من إجمالى صادرات مصر غير البترولية.

 وأضاف أن صادرات الموالح بلغت خلال 11 شهرا من 2017نحو 523.23 مليون دولار، فيما بلغت صادرات البطاطس 270.38 مليون دولار، وسجلت صادرات البصل والثوم نحو 215.54 مليون دولار، وسجلت صادرات الفاكهة ما قيمته 335.03 مليون دولار.


"التنمية الصناعية": توافر مصانع جاهزة بالتراخيص بمجمع جنوب الرسوة


بعد أن مر عام على إتاحة مصانع جاهزة بالتراخيص جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، حيث تم إتاحة كراسات شروط المصانع المجهزة جنوب الرسوة يوم 26 يناير 2017، ورغم مرور عام إلا أن هناك عددا من الوحدات الصناعية متاحة حتى الآن.

فى هذا الاطار أفاد مصدر مطلع فى هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع"، أن هناك وحدات متوفرة حاليا بمجمع جنوب الرسوة ببورسعيد لنشاط صناعات الكيماويات والبلاستيك ومتوفر منها مساحات 800 م2.

وطرحت الهيئة 118 مصنعاً جاهزاً بالمجمع الصناعى بمنطقة جنوب الرسوة وبمساحات مختلفة تصل حتى 840 متراً؛ منتصف مارس 2017.

 

 


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