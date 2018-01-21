أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 21-1-2018

أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 21-1-2018الأحد، 21 يناير 2018 10:00 م
مصطفى عبد التواب
شهد الاقتصاد المصرى، اليوم الأحد 21-1-2018، مجموعة من الاخبار، من بينها ختام تعاملات البورصة المصرية على تراجع لكافة المؤشرات، بالاضافة إلى إعلان المالية عن زيادة حجم الايرادات الضربية خلال النصف الاول من العام المالى الجارى، وفيما يلى اهم ما جاء من اخبار اقتصادية على مدار اليوم.
البورصة تنهى تعاملات جلسة بداية الأسبوع بتراجع جماعى لكافة المؤشرات
المالية: 249 مليار جنيه حجم الإيرادات الضريبية خلال نصف العام المالى الحالى
قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن إجمالى الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 62%، لتصل إلى 249 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه.
وأضاف المنير - خلال مؤتمر"السياسة الضريبية بين العدالة وتشجيع الاستثمار" الذى نظمته جمعية الضرائب المصرية، اليوم الأحد، أن حصيلة ضريبة الدخل بلغت 103 مليارات جنيه خلال النصف الأول بمعدل نمو 41% مقابل ذات الفترة من العام السابق عليه، فيما ارتفعت حصيلة القيمة المضافة إلى 121 مليار جنيه بمعدل نمو 83% .
كما زادت حصيلة الضريبة العقارية بنسبة 70%، لتبلغ 6ر1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، فيما شهدت الحصيلة الجمركية زيادة بمعدل 44% لتسجل 15 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى الحالى.
قال مسؤول فى الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الأحد، إن مصر جددت عقد شراء النفط الخام من العراق فى يناير الجارى لمدة عام.
كانت مصر توصلت إلى اتفاق مع العراق فى أبريل 2017 تبيع بموجبه بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام.
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طارق الملا: 2017 شهد نقلة نوعية فى تاريخ صناعة البترول والغاز المصرى
الإحصاء: 64.6% نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء عام 2016
أصــدر الجهـاز المــركزى للتعبئــة العامة والإحصاء اليوم النشرة السـنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمتاح للاســتهلاك من الســلع الزراعيــة عــام 2016، والتى أظهرت أن نسبــة الاكتفـاء الــذاتى من القمح بلغت 47.7% عــام 2016 ومتوسط نصيب الفرد 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم عام 2015 بانخفاض بلغت نسـبـته 2.3%.
وبلغــت نسبة الاكتفـاء الذاتى من الأرز 99.7% عــام 2016 ومتوسط نصيب الفـرد من الأرز 34.7 كجـم مقابــل 39.1 كجـم عــام 2015 بانخفاض بلغت نسـبـته 11.3%، نسبـة الاكتفاء الذاتى مــن الخضـروات 103.4% عام 2016 ومتوسط نصيـب الفرد 86.3 كجم مقابل 93.1 كجـم عـام 2015 بانخفاض بلغـت نسـبـته 7.3%.
البنك المركزى: ارتفاع صادرات مصر لروسيا إلى 97.6 مليون دولار
صادرات الحاصلات الزراعية ترتفع 3 % وتسجل 2.2 مليار دولار خلال 2017
كشف المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ارتفاع صادرات القطاع 3 % لتسجل 2.2 مليار دولار خلال عام 2017 مقابل 2.1 مليار خلال نفس الفترة من 2016.
وقال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن صادرات القطاع ارتفعت خلال ديسمبر 2017 لتسجل 300 مليون دولار خلال هذا الشهر، مشيرا إلى صادرات الحاصلات الزراعية استحوذت على 10% من إجمالى صادرات مصر غير البترولية.
وأضاف أن صادرات الموالح بلغت خلال 11 شهرا من 2017نحو 523.23 مليون دولار، فيما بلغت صادرات البطاطس 270.38 مليون دولار، وسجلت صادرات البصل والثوم نحو 215.54 مليون دولار، وسجلت صادرات الفاكهة ما قيمته 335.03 مليون دولار.
"التنمية الصناعية": توافر مصانع جاهزة بالتراخيص بمجمع جنوب الرسوة
بعد أن مر عام على إتاحة مصانع جاهزة بالتراخيص جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، حيث تم إتاحة كراسات شروط المصانع المجهزة جنوب الرسوة يوم 26 يناير 2017، ورغم مرور عام إلا أن هناك عددا من الوحدات الصناعية متاحة حتى الآن.
فى هذا الاطار أفاد مصدر مطلع فى هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع"، أن هناك وحدات متوفرة حاليا بمجمع جنوب الرسوة ببورسعيد لنشاط صناعات الكيماويات والبلاستيك ومتوفر منها مساحات 800 م2.
وطرحت الهيئة 118 مصنعاً جاهزاً بالمجمع الصناعى بمنطقة جنوب الرسوة وبمساحات مختلفة تصل حتى 840 متراً؛ منتصف مارس 2017.
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