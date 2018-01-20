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7 قتلى وجرحى فى هجوم على منزل ضابط شرطة بالعراق

السبت، 20 يناير 2018 12:01 ص
7 قتلى وجرحى فى هجوم على منزل ضابط شرطة بالعراق انفجار فى العراق- أرشيفية


أ ش أ
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ذكر مصدر أمنى عراقى فى محافظة الأنبار، أن 7 أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح فى هجوم استهدف منزل ضابط فى الشرطة بمنطقة الرمادي.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) مساء الجمعة، عن المصدر قوله إن مسلحين مجهولين هاجموا مساء اليوم منزل ضابط فى الشرطة بمنطقة البو ذياب شمال الرمادى ، ما أدى إلى مقتل 3 من أفراد عائلته وإصابة 4 آخرين بجروح.

وأضاف أن قوة أمنية طوقت منطقة الحادث ، ونقلت الجثث الى الطب العدلى والجرحى الى مستشفى قريب لتلقى العلاج.

يذكر أن القوات الأمنية تسيطر على منطقة البوذياب ، فيما تشهد المدينة بين الحين والآخر خروقات أمنية توقع خسائر بين المدنيين والأجهزة الأمنية.

 


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