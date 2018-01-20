6.9 مليار جنيه استثمارات حكومية بشمال الصعيد خلال العام الجارى





كتب مصطفى عبد التواب

بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لتنمية فى إقليم شمال الصعيد ، خلال العام المالى الجارى، حوالى 6 مليار و 924 مليون جنيه، بنسبة 3.6% من إجمالى الاستثمارات، وساهمت الحكومة بنسبة 95.7% من إجمالى هذه الاستثمارات العامة.

وبحسب خطة الحكومة تستحوذ محافظة المنيا على 48.9% من إجمالى استثمارات الإقليم، يليها محافظة بنى سويف التى تستحوذ على 27.4% من إجمالى الاستثمارات ثم محافظة الفيوم بنسبة 23.9% من إجمالى استثمارات شمال الصعيد.

وحصلت مشروعات الإسكان والمرافق على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة فى هذا الاقليم، بقيمة استثمارات 4 مليار و 82 مليون و 600 الف جنيه، بما يعادل 59% من إجمالى استثمارات الإقليم، ثم مشروعات التربية والتعليم التى خصصت الحكومة لها استثمارات بقيمة 543 مليون جنيه، بنسبة 7.8% من جملة استثمارات الإقليم، ثم مشروعات التعليم العالى والتى حصلت على 485مليون و 700 الف جنيه بما يعادل 7% من جملة الاستثمارات، ثم مشروعات النقل التى حصلت على استثمارات بقيمة 382 مليون و 500 الف جنيه بما يعادل 5.5 من إجمالى استثمارات الاقليم، يليها مشروعات الموارد المائية و الرى والتى حصلت على 247 مليون جنيه بما يعادل 3.6% من جملة استثمارات الاقليم.

وحصلت مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضى على 165 مليون و 300 الف بما يعادل 2.4% من جملة الاستثمارات، يليها الصحة بقيمة استثمارات 167 مليون جيه بما يعادل 2.4% من قيمة الاستثمارات، ثم الأوقاف بقيمة استثمارات 11 مليون و 100 الف جنيه و مشروعات الرعاية الاجتماعية التى حصلت على 12 مليون و 700 الف جنيه، ومشروعات البترول التى حصلت على 8 مليون و 500 الف و مشروعات الشباب والرياضة التى حصلت على 5 مليون و 800 الف، وتحت بند اخرى خصصت الحكومة مبلغ 813 مليون و 8 ألاف.