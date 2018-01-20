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25 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات "مهندسين أسيوط"

السبت، 20 يناير 2018 05:43 م
25 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات "مهندسين أسيوط" نقابة المهندسين بأسيوط - أرشيفية


أسيوط ـ محمود عجمى
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استأنفت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسيوط، صباح اليوم السبت، تلقى طلبات الترشح، وسط حالة من الهدوء، بمقر النقابة العامة للمهندسين، والنقابة الفرعية بأسيوط، والذى بدأ فى الساعة 9 صباحا حتى الساعة الـ8 مساء، ويستمر فتح باب الترشح حتى الـ22 من يناير الجارى.

وقال المهندس عبدالعاطى فتح الله عليوة رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، إن اللجنة استقبلت حتى الآن أوراق 25 مرشحًا، من بينهم 3 مرشحين على مقعد نقيب أسيوط، مشيرا إلى اللجنة مستمرة فى عملها حتى إجراء الانتخابات فى الـ23 من فبراير المقبل، ومؤكدًا أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وتعمل على تسهيل إجراءات التقدم للانتخابات.

وأوضح محمد فرغلى محفوظ سكرتير اللجنة، أن اللجنة تعمل وفق التعليمات الواردة إليها من اللجنة العليا، وتلتزم الحياد مع جميع المرشحين، وتسود حالة من الهدوء التام داخل أورقة النقاب حيث تقدم معظم المرشحين فى اليوم الأول من إعلان فتح باب الترشح، حيث تقدم فى اليوم الأول 19 مرشحًا، بينما تقدم فى اليوم الثانى والثالث والرابع 3 مرشحون فقط، ولم يتقدم سوى 3 مرشحون خلال الفترة من 12 - 20 يناير الجارى، مشيرًا إلى أن التسجيل يتم إلكترونيًا خلال دقائق وأمام المرشح ويحصل على جميع الأوراق التى تثبت إتمام تسجيل ترشحه قبيل مغادرته للجنة، وينهى جميع التوقيعات والإجراءات اللازمة.


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