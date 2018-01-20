22 رياضيا من كوريا الشمالية يشاركون فى الأولمبياد الشتوية بسول

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أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، أن 22 رياضيا من كوريا الشمالية سيشاركون فى الأولمبياد الشتوية فى "بيونج تشانج" فى كوريا الجنوبية.



ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم السبت، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) قد أعلنت - فى وقت سابق - أن الكوريتين اتفقتا على أن يسير وفداهما جنباً إلى جنب فى افتتاح أولمبياد بيونج تشانج والمقرر إقامتها فى الفترة من 9 وحتى 25 فبراير المقبل، كما اتفقتا على المشاركة أيضًا فى فريق موحد فى الهوكى للسيدات.



وتم اتخاذ هذه القرارات بعد اجتماع ضم مسؤولين عن البلدين خلال ورشة عمل فى قرية (بانمونجوم) الحدودية، حيث تم توقيع وقف إطلاق النار بين الدولتين وهى منطقة منزوعة السلاح فى شبه الجزيرة الكورية.

ومن المتوقع أن يقوم وفد من كوريا الشمالية بزيارة المنشآت الأولمبية - الأسبوع المقبل - فى مدينة بيونغ تشانغ المضيفة، حيث ستقام الألعاب على بعد 80 كلم من الحدود بين الكوريتين.