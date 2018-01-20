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21 ألف توكيل للرئيس السيسى للترشح لفترة ثانية فى كفر الشيخ

السبت، 20 يناير 2018 01:30 ص
21 ألف توكيل للرئيس السيسى للترشح لفترة ثانية فى كفر الشيخ علاء عبدالله يرفع توكيله للرئيس


كفر الشيخ – محمد سليمان
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بلغت عدد التوكيلات التى حُررت للرئيس عبدالفتاح السيسي بمحافظة كفر الشيخ، حتى أمس الجمعة ، 21 ألف توكيل ، و50 توكيل لخالد على و 20 توكيل لمرتضى منصور، و3 توكيلات لمحمد بزينه من محافظة كفر الشيخ، وحرصت حملات تأييد الرئيس عبدالفتاح السيس "علشان تبنيها"، و"معاك  من أجل مصر"، و"مواطن "، حشد المواطنين لتحرير التوكيلات.

وأكد علاء عبدالله أمين عام الإعلام بحملة تأييد الرئيس، بأنه يتم حشد المواطنين والسيدات والمزارعين والعمال والطلاب والصيادين وجميع فئات المجتمع، بمدن وقرى المحافظة المختلفة رغم سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة، لعمل المزيد من التوكيلات للرئيس السيسي على مدار اليوم، لتحقيق رقم غير مسبوق من التوكيلات على مستوى المحافظة لتأييد ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات القادمة.

وأضافت الدكتورة هدي الطنباري، مقرر عام المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، لـ " اليوم السابع " ، توافدت على مقر الشهر العقارى خلال الأيام الماضية المئات من عضوات فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ، لتحرير توكيلات لصالح الرئيس السيسي.

 


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