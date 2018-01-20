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15 يوما حبس إضافية لعامل قتل زوجته بسبب خلافات عائلية فى أوسيم

السبت، 20 يناير 2018 10:05 م
15 يوما حبس إضافية لعامل قتل زوجته بسبب خلافات عائلية فى أوسيم محكمة - أرشيفية


كتب سليم على
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جدد قاضى معارضات محكمة شمال الجيزة، حبس عامل  15 يوما إضافيةعلى ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته، بسبب خلافات عائلية.

 

وحسب تحقيقات ضياء دعبس وكيل النيابة، كان عامل يدعى "عبد الرحمن.ح. طه"، 49 سنة، قتل زوجته "فاطمة.م. ا" 42 سنة، خنقا بعد نشوب خلافات زوجية بينهما.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم تزوج المجنى عليها، وأنجب منها طفلين، وكانت حياتهما تنعم باستقرار ولكنها بدأت تتغير، بعدما لاحظ المتهم تغيرا فى سلوك زوجته، فحدث بينهما مشاكل وخلافات عائلية فقرر الانفصال عنها.

 

واعترف المتهم بالواقعة قائلا: "قررت الانتقام منها فاستغللت عدم وجود أحد معها فى المنزل، وتسللت للداخل، وقمت بخنقها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتركتها وهربت، وذهب نجلى لزيارتها واكتشف الواقعة، وتمكنت المباحث من القبض على".


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