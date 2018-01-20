11.4 مليار جنيه استثمارات موجهة لإقليم الإسكندرية خلال العام المالى الجارى





كتب : مصطفى عبد التواب

كشفت خطة الحكومة، عن أن جملة الاستثمارات الموجهة لإقليم الإسكندرية خلال العام المالى الجارى 2017-2018، بلغت حوالى 11.4 مليار جنيه، وذلك بنسبة 5.9% من جملة الاستثمارات العامة وقد شكلت الاستثمارات الحكومية من هذه الاستثمارات نسبة 73.4%، فى حين شكلت الاستثمارات غير الحكومية النسبة المتبقية.

وتستحوذ محافظة الإسكندرية على النسبة الأكبر من الاستثمارات الموجهة للإقليم بنسبة 55.6%، تليها محافظة البحيرة بنسبة 25.8%، ثم محافظة مطروح بنسبة 18.6%.

وبحسب الخطة تستحوذ مشروعات الإسكان والمرافق على النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات الموجهة للإقليم، بنسبة 29.8%، وفى المركز الثانى تأتى مشروعات النقل بنسبة 16% وفى المركز الثالث تأتى استثمارات التعليم العالى بنسبة 14.4%، وفى المركز الرابع تأتى استثمارات برامج ومشروعات البترول والثروة المعدنية بنسبة 8.75%.











